Dardust festeggia 10 anni di carriera a Milano

Pianista, produttore e compositore, Dardust celebra il decennale della sua carriera, che vanta un palmarés di oltre 95 dischi di platino, con '10 years. 1 night' il 27 giugno al Teatro Dal Verme di Milano, un evento unico dedicato al suo repertorio portato in scena in una nuova chiave, per la prima volta insieme all'Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta dal maestro Alberto Cipolla.

Intanto dal 21 giugno è fuori Mon coeur, Béton Brut, brano al piano con rapide schegge di sonorità elettroniche che anticipa Urban Impressionism, il prossimo progetto discografico e nuovo capitolo del suo percorso artistico, che uscirà in autunno per Sony Masterworks e Artist First.

Prenderà il via il 4 ottobre in Inghilterra la leg europea dell'Urban Impressionism Tour: numerosi appuntamenti che vedranno Dardust calcare i palchi delle principali città, da Londra a Parigi, passando per Praga, Berlino, Amburgo, Copenhagen, Bruxelles, Barcellona, Madrid fino a Lisbona.





