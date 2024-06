Da Napoli a Bergamo, un anno di grandi numeri per Comicon

Comicon International pop culture festival, "è un progetto culturale nato da oltre un ventennio per dare voce e visibilità al fumetto. Oggi, con il grande successo di Napoli e il risultato straordinario della seconda edizione di Bergamo, unitamente alle mostre artistiche realizzate in Italia e nel mondo, Comicon si conferma in vetta al ranking degli eventi culturali e di intrattenimento a livello nazionale, con relazioni e progetti di qualità internazionale".

Lo afferma Claudio Curcio, presidente Comicon, ricordando i numeri record delle ultime edizioni della rassegna del fumetto: 175 mila presenze a Napoli e 35 mila a Bergamo (+25% rispetto al 2023).

"Comicon Bergamo - continua Curcio - ha confermato la qualità e il format che connotano l'appeal dell'edizione napoletana, con un fulcro centrale in fiera, e un programma artistico ricchissimo di appuntamenti con mostre, incontri con autori e artisti, in grado di contaminare anche il territorio ospitante con un'offerta culturale speciale, come la mostra di Tanino Liberatore aperta in città, a Bergamo, fino a ottobre".

Carlo Cigliano, amministratore delegato Comicon, evidenzia che "nel 2024 abbiamo soddisfatto 210 mila visitatori che hanno potuto godere di eventi, mostre, performance e offerta espositiva a Napoli e a Bergamo. Un lavoro impegnativo portato avanti da una squadra di circa 50 ragazze e ragazzi che, per tutto l'anno, collaborano alla riuscita di uno dei festival culturali e di intrattenimento più importanti in Italia e nel mondo. Il network di Comicon si consolida come laboratorio artigianale che da Napoli appassiona l'Italia e l'estero con progetti innovativi per la cultura pop e l'intrattenimento artistico" Nel mese di ottobre Comicon sarà in Corea del Sud per rappresentare Napoli, la Campania e l'Italia al Bicof (Bucheon international comics festival), dopo il gemellaggio che ha permesso di ospitare a Comicon Napoli artisti, mostre, cultura gastronomica e eventi coreani. Ma gli organizzatori sono proiettati già al 2025, quando ci saranno i festeggiamenti per la XXV edizione di Comicon Napoli (1-4 maggio) e la III edizione di Comicon Bergamo (20-22 giugno).



