Ballottaggio a Cremona, Virgilio: 'Vinto con un gol all'ultimo'

Brinda con i suoi al comitato elettorale, abbraccia la moglie Elena Guerreschi e, da grande tifoso della Cremonese, trova il paragone che non ti aspetti: "La mia vittoria? Come il gol di Scarsella all'ultimo minuto che portò la Cremonese in serie B nel maggio del 2017". Poi pensa subito al lavoro da fare, il neo sindaco di Cremona Andrea Virgilio.

L'ormai ex vicesindaco di centrosinistra, individua la priorità: "Cremona è una città che ha avviato traiettorie di sviluppo importanti e per sostenerle la prima cosa da fare è portare a casa i 50 milioni del Pnrr: ci aiuteranno a chiudere partite importanti per il futuro sul fronte della rigenerazione, dell'ambiente e delle infrastrutture, a partire dal raddoppio della tratta ferroviaria per Milano. Dobbiamo avere un approccio intenso e muoverci da sistema territoriale unito".

Per ora non parla della giunta: "Non ho nomi da svelare ma il metodo - spiega - è definito: cambieremo seguendo il mio stile e le mie idee". Cremona, ha concluso, "oggi l'ho sposata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA