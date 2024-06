Ubriaco travolge due persone e scappa, inseguito e preso

Una donna che stava svolgendo servizio di assistenza alla gara e un ciclista sono stati travolti e feriti da un automobilista in preda agli effetti dell'alcool, intorno a mezzanotte a Cernusco Lombardone, nel Lecchese, durante lo svolgimento della tradizionale corsa podistica Monza-Resegone.

L'investitore, alla guida di un'Audi A3, non si è fermato, è stato quindi inseguito e fermato dai Carabinieri e da un motociclista in territorio del comune di Merate.

Sottoposto all'alcoltest, l'uomo è risultato aver superato i limiti consentiti, è stato denunciato per l'incidente e l'allontanamento, ma non arrestato.

Gravi le condizioni della donna travolta per prima, soccorsa in codice rosso e ricoverata. Ferito anche il ciclista, un uomo di 51 anni, ma le sue condizioni sono risultate meno gravi. Sono in corso ulteriori indagini per stabilire tutte le responsabilità dell'investitore.



