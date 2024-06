Cinque persone sono state evacuate dalle loro case in via del Rio a Manerba del Garda, in prossimità di Porto Torchio, una delle zone più colpite dal nubifragio di oggi. L'acqua isolava il quartiere e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il supporto degli specialisti del soccorso acquatico dotati di gommone da rafting



Riproduzione riservata © Copyright ANSA