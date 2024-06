Milano, illuminati i palazzi della Regione per l'Olympic Day

Regione Lombardia, insieme alla Fondazione Milano-Cortina 2026, ha aderito alle iniziative promosse in tutto il mondo dal Comitato olimpico internazionale (Cio) in occasione dell'Olympic Day.

Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia, partecipando a quella che vuole essere la giornata della celebrazione dello sport, della salute e dello 'stare insieme', hanno offerto un'illuminazione speciale.

Sulla facciata di Palazzo Pirelli è apparsa la scritta 'Olympic Day' mentre entrambi i belvedere dei due palazzi si sono 'accesi' di verde e rosso, colori suggeriti dal Cio per richiamare le Olimpiadi.



