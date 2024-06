A causa del maltempo che si è abbattuto nel Bresciano a Salò si è staccata una frana. La Gardesana Sp45 bis è stata chiusa nel tratto che corre tra il bivio con via di Seminario e quello con la strada che porta alla frazione di Renzano. Sul posto la Polizia locale. Si attendono i tecnici Anas per valutare alcuni dissesti verificatisi in zona.

La strada rimarrà chiusa tutta la notte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA