Premio ai podcast italiani, terza edizione 7 luglio a Piacenza

Torna l'atteso appuntamento per tutti gli appassionati del mondo del podcasting: il 7 luglio 2024 si terrà la III edizione de Il Pod - l'Italian Podcast Awards, il primo premio nazionale dedicato ai migliori podcast italiani.

Non solo un premio, ma una giornata di incontri e approfondimenti dedicata alla forma di comunicazione più appassionante degli ultimi anni. Per la prima volta l'appuntamento sarà a Piacenza negli spazi del Laboratorio Aperto - Ex Chiesa del Carmine e la corte del Palazzo Farnese che accoglieranno i protagonisti di questa edizione, organizzata dai filosofi e scrittori, fondatori del progetto di divulgazione culturale Tlon, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, con la direzione artistica dell'autore e produttore di podcast Fabio Ragazzo. Saranno 18 i podcaster premiati, uno per ognuna delle categorie in concorso. Oltre a questi, saranno conferiti 4 super premi: il Podcast dell'Anno, il Premio del pubblico Amazon Music dopo il grande successo della scorsa edizione che ha visto più di 60.000 ascoltatori votare il proprio podcast preferito, il Premio Green sostenuto da Iren, quello per il miglior Podcast Indie 2024 e, novità di questa edizione, il Premio Piacenza, istituito dalla città.

Non solo una premiazione ma una giornata di celebrazione dei contenuti più interessanti che vuole valorizzare e contribuire alla crescita di questo medium. Durante l'evento, infatti, ci saranno spazi interamente dedicati ai podcaster e al racconto del loro lavoro di creazione di contenuti, attraverso talk, workshop e presentazioni, appuntamenti ai quali prenderanno parte giornalisti, scrittori, attori e comici come Stefano Nazzi, Chiara Tagliaferri, Nicola Lagioia, Debora Campanella, Pablo Trincia, Daniele Tinti e Stefano Rapone, Francesca Zanni, Rossella Pivanti e molti altri. Tra le novità 2024, anche una sessione organizzata in collaborazione con Spotify, partner della manifestazione, dedicata a tutti coloro che vogliono imparare come sfruttare al massimo la piattaforma, dal funzionamento delle classifiche, ai tool interattivi e alla monetizzazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA