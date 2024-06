In pensione 'padre' gruppo interventi rapidi in Procura Milano

Se la Procura di Milano può contare su una squadra di investigatori attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno e, quindi, sempre pronta ad intervenire, per un primo sopralluogo, in caso di eventi di particolare rilevanza e gravità, lo deve a Maurizio Ghezzi, il reponsabile della sezione di pg in quota alla Polizia Locale che, dopo 42 anni di servizio, va in pensione.

Ghezzi, che oggi ha salutato colleghi e magistrati, ha esordito come 'ghisa' in Piazza Beccaria nell'ottobre del 1982.

Milanese doc, 65 anni appena compiuti, sposato e con due figli, per circa 25 anni ha lavorato al quarto piano del Palazzo di Giustizia e in contemporanea si è laureato in Scienze Politiche.

Prima ha fatto parte del team che si occupa di infortuni sul lavoro e poi è diventato coordinatore del pool di polizia giudiziaria del VI dipartimento, quello dedicato alla tutela della salute, dell'ambiente e del lavoro e che è guidato dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano. Infine è stato nominato capo della sezione di polizia giudiziaria.

Da sempre tra i primi a correre sul posto in caso di incidenti sul lavoro o ferroviari e incendi di un certo rilievo, è riuscito a dar vita al Gir, il Gruppo intervento rapido composto da 20 persone in grado di intervenire tempestivamente per i "grandi eventi". Alla domanda su quale sia stato il caso più 'difficile' sotto il profilo emotivo ed umano, non ha dubbi: non potrà mai dimenticare quello all'azienda metallurgica Lamina, dove nel gennaio del 2018, 4 operai persero la vita a causa di una perdita di gas argon. Complicato è stato pure quello di pochi giorni dopo quando il treno regionale proveniente da Cremona e pieno di pendolari è deragliato a Pioltello: 3 persone morirono e oltre cento rimasero ferite. Non da poco è stato pure il rogo nella Rsa di via dei Cinquecento per il quale, che nel luglio dell'anno scorso, sono morti 6 anziani.

Ma oltre ad essere ufficiale della Polizia Locale di Milano, Ghezzi, è stato per cinque volte assessore al bilancio del Comune in cui vive, Pozzuolo Martesana, e pure presidente della sezione locale dell'Anpi. Esperienze queste che lo hanno portato a scrivere anche alcuni libri, sia per la pubblica amministrazione, sia per tenere vivo il ricordo e il valore dei partigiani.



