Manifestazione pro Palestina sabato a Milano

La Confederazione unitaria di base (Cub), insieme alle associazioni palestinesi in Italia, a studenti, centri sociali e cittadini, manifesterà sabato prossimo a Milano - così come avviene da mesi - per chiedere l'immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Il concentramento è previsto, è spiegato dagli organizzatori, a partire dalle 15 in Largo Cairoli.

L'iniziativa è per "la fine delle violenze perpetrate sulla popolazione civile palestinese dopo mesi di assedio in cui anche ai convogli umanitari è stato quasi del tutto impedito l'accesso alle aree sottoposte a bombardamenti e in buona parte private dei più elementari servizi". "Migliaia di uomini, donne e bambini sono morti o rimasti gravemente feriti - denuncia la Cub -, gli ospedali non dispongono degli strumenti per curare le persone e anche il cibo è insufficiente per il sostentamento della popolazione. La comunità internazionale si è già espressa su quanto sta avvenendo, definendo 'genocidio' ciò che a Gaza è purtroppo una realtà da nove mesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA