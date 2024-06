Con 'Milano è viva nei quartieri' 900 appuntamenti per l'estate

Oltre un milione di euro a sostegno delle attività e circa 900 appuntamenti in programma in tutti i Municipi di Milano, con prevalenza nei quartieri più periferici. Sono i numeri di 'Milano è Viva nei Quartieri', progetto finanziato dal ministero della Cultura e attuato e coordinato dal Comune di Milano - Cultura per sostenere e promuovere le attività di spettacolo dal vivo nelle aree meno centrali della città metropolitana.

Il finanziamento complessivo di 1.147.927,80 euro è stato assegnato, come spiega Palazzo Marino, sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dal bando, per il sostegno di otto festival di spettacolo - uno per ogni Municipio, escluso il Municipio 1 - e di ventisei rassegne ed eventi diffusi di spettacolo live, che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 31 ottobre 2024. Tra gli otto festival finanziati ci sono, per citarne solo alcuni, 'Milano Urban Dance Festival Tutte Le Danze Del Mondo', a cura dell'Associazione ContART/DANCEHAUSpiú, che porterà la danza al Parco delle Cave e nel Municipio 7 dal 29 giugno al 2 luglio.

C'é poi 'Milano, la città che sale. Nuovi rituali urbani', a cura della Fondazione Gioventù musicale d'Italia, che dal 29 giugno al 6 ottobre, abiterà i quartieri del Municipio 3 e piazza Leonardo Da Vinci con oltre trenta eventi di musica e aggregazione e con il Magic Bus.

Parte invece domani, venerdì 21 giugno, la rassegna promossa e coordinata dal Comune 'Estate al Castello', dedicata agli spettacoli live, che proseguirà fino all'8 settembre. A inaugurare la rassegna sarà il concerto di Ariete, classe 2002 e rivelazione sanremese del 2023; a chiuderla, in una due giorni firmata Arci, le cantautrici Cristina Donà e Margherita Vicario.



