Cfi, codice crisi d'impresa può salvare aziende dal fallimento

Avevano un debito pesante con il fisco e con le banche, ma grazie agli strumenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza hanno ottenuto uno sconto del 60% dei debiti, con il restante 40% che dovrà essere saldato in 10 anni. La storia di un'impresa piemontese è stata raccontata in un comunicato dal presidente nazionale dell'Osservatorio Nazionale 'Imprese e Fisco' e fondatore di Cfi (Crisi Fiscale d'impresa) Carlo Carmine, mantenendo l'anonimato dell'azienda.

"Usando gli strumenti del codice l'impresa hanno ottenuto uno sconto del 60% dei suoi debiti. Il restante 40% dovrà essere saldato in 10 anni. Così facendo l'azienda ha potuto riniziare subito a lavorare, tornando anche a essere un contribuente sano" ha spiegato.

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza "permette un cambio di paradigma. Si esce dalla dimensione puramente negativa del fallimento e si va verso un'idea diversa, con l'obiettivo di salvaguardare la continuità aziendale sul territorio per un'impresa in difficoltà e anche, a cascata, quella dei suoi clienti, dipendenti e fornitori" ha aggiunto Carlo Carmine, sottolineando che un'azienda in crisi, per farsi assistere, ha bisogno di creare un vero e proprio team di supporto, "composto - afferma il fondatore di Cfi - da un commercialista, da un advisor legale specializzato in crisi d'impresa e da un advisor finanziario specializzato nei piani industriali. È fondamentale che le aziende sappiano che questi strumenti esistono e che possono aiutare a salvare migliaia di imprese dal fallimento".

"Ora mi sento più leggera e più responsabile, è stato un percorso lungo ma siamo arrivati. Voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato in questo passaggio, a partire dai professionisti di Cfi" ha commentato Sabrina, titolare dell'azienda piemontese, subito dopo la firma della transazione fiscale nella sede dell'Agenzia delle Entrate.



