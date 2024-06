Anziano travolto da una betoniera, il pm indaga per omicidio stradale

Il pm di turno di Milano Rosario Ferracane ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per la morte del ciclista di 70 anni travolto ieri a Rho, nel Milanese, da una betoniera guidata da un 42enne.

Il conducente del mezzo è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura per poter eseguire tutti gli accertamenti del caso, tra cui anche i test su alcol e droga.

A quanto si apprende dai primi accertamenti, lo scontro sarebbe avvenuto quando è scattato il verde al semaforo davanti al quale erano fermi sia l'uomo in bicicletta che la betoniera, probabilmente l'uno di fianco all'altro. Una dinamica che ricorda molto quella dell'incidente in cui aveva perso la vita Francesca Quaglia, 28enne a sua volta investita da un camion mentre si trovava in bici a un semaforo in zona Porta Romana a Milano.



