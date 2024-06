All'università di Pavia simposio sull'infertilità aperto a tutti

Una giornata intera di "porte aperte" all'università di Pavia per affrontare il tema dell'infertilità sia sul piano privato della coppia desiderosa di una gravidanza, sia sul piano pubblico, per l'importanza del suo impatto sociale, giuridico e filosofico. È l'obiettivo del simposio del 21 giugno "Parliamo di infertilità", iniziativa del Master in Biologia e biotecnologie della riproduzione dell'Università di Pavia in collaborazione con il gruppo Genera per offrire, agli studenti e a tutti gli interessati, la possibilità di interagire con esperti sul tema dell'infertilità.

"L'obiettivo di questo incontro - affermano Maurizio Zuccotti, professore ordinario del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie L. Spallanzani dell'Università di Pavia, e Danilo Cimadomo, responsabile Ricerca di Genera, tra gli organizzatori del simposio - è di far conoscere l'importanza della corretta informazione delle persone, a partire dai giovani, sulla possibilità di prevenire l'infertilità, ma anche di diagnosticarla e di trattarla. Si parlerà degli aspetti biologici, di quelli medici e delle nuove tecnologie messe in campo, ma anche dei risvolti psicologici e della sfera sessuale che la coppia affronta durante il percorso verso una gravidanza.

Questi temi rappresentano una quotidiana sfida anche per la giurisprudenza e per la filosofia che si trovano impegnate a identificare strumenti regolatori e interpretativi di una società in veloce cambiamento".

La partecipazione al simposio è aperta a tutti e prevede, per medici e biologi, il rilascio di 7 crediti Ecm. Per iscriversi è possibile accedere al sito ecmunipv.it o scrivere a maurizio.zuccotti@unipv.it.



