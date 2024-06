Fontana: 'La sanità ha bisogno di profondi cambiamenti'

"Credo che la nostra sanità sia giunta a un punto tale per cui ha bisogno di profondi cambiamenti e di interventi pur mantenendo i principi base dell'universalità, che è fondamentale. Serve un ripensamento perché sono cambiate le patologie, il tipo di popolazione e le risorse che devono essere utilizzate. Abbiamo bisogno di sempre più risorse". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo all'evento 'L'innovazione nel sistema sanitario nazionale' a Villa Erba a Cernobbio, nel Comasco.

"La digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti sono un passaggio fondamentale per mantenere la qualità della nostra sanità" ha aggiunto Fontana sottolineando anche l'importanza del fascicolo sanitario, un elemento "fondamentale" così come "il Centro unico di prenotazione che consente l'eliminazione di tutte le prenotazioni superflue".

Un altro aspetto importante secondo il governatore "è la possibilità di utilizzare i dati che derivano da queste cartelle, da questi fascicoli elettronici", ovvero la possibilità di utilizzarli per fare delle campagne di prevenzione e per impostare un lavoro "che anticipi le esigenze e emergenze che si possono presentare. È chiaro - ha spiegato - che bisogna guardare con attenzione al rapporto con il garante per la privacy. È necessario che in questo momento il governo abbia delle risposte chiare e precise da parte del garante".

Questo "è fondamentale per evitare che si verifichi quello che si è verificato quando, durante la pandemia, abbiamo subito rallentamenti, difficoltà ed impedimenti" ad utilizzare alcuni dei dati "perché il garante della privacy a un certo punto ci ha impedito di utilizzare certi dati che non usavamo per noi ma per tamponare l'emergenza che si era verificata" ha concluso Fontana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA