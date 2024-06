A Milano un tecnico come assessore alla Casa, Guido Bardelli

L'annuncio ufficiale non è ancora stato fatto ma c'è il nome di chi andrà a sostituire Pierfrancesco Maran, che sarà eletto quasi certamente all'Europarlamento, come assessore alla Casa del Comune. Si tratta, hanno anticipato stamani il Corriere della Sera e Repubblica, dell'avvocato di diritto amministrativo Guido Bardelli, un tecnico quindi come aveva già preannunciato il sindaco Giuseppe Sala interpellato dai cronisti alcuni giorni fa.

Bardelli in passato ha ricoperto l'incarico di presidente della Compagnia delle Opere e ora lavora in uno studio legale specializzato in urbanistica che lascerà per dedicarsi all'attività di assessore.



