Un francobollo per bicentenario della pasticceria Marchesi

E' stato svelato ieri sera presso la Pasticceria Marchesi di Galleria Vittorio Emanuele II a Milano il francobollo tematico dedicato al bicentenario di Marchesi 1824 e appartenente alla serie "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico".

L'evento ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo imprenditoriale, culturale e istituzionale. Dopo il saluto di benvenuto e l'introduzione da parte del General Manager di Marchesi 1824 Andrea Menicatti e dell'assessore del Comune di Milano al Bilancio e Patrimonio Immobiliare Emmanuel Conte, sono seguiti gli interventi del rappresentante di Poste Italiane Marco Di Nicola (Responsabile commerciale Filatelia di Poste Italiane) e del rappresentante del Poligrafico e Zecca dello Stato Flavia Scarpellini (Consigliere di Amministrazione dell'Istituto).

A chiudere la celebrazione Lorenzo Bertelli, Direttore Marketing e Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada, e il Sottosegretario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto. "L'emissione di questo francobollo, che ritrae la facciata ottocentesca dell'edificio di via Santa Maria alla Porta dove tutto ha avuto inizio - ha affermato Lorenzo Bertelli - è un traguardo che testimonia l'eredità e l'importanza che Pasticceria Marchesi ha avuto e continua ad avere nella tradizione italiana e milanese".



