Uccise la moglie ammalata, 88enne si suicida in una comunità

E' morto questa mattina Umberto Antonello, 88 anni, ex ferroviere di Lecco, condannato per l'omicidio della moglie Antonietta Vacchelli. Stava scontando una pena di dieci anni ai domiciliari a Casa Abramo, una comunità per persone in difficoltà di Lecco, dove oggi l'uomo ha messo fine alla sua vita, lasciando un biglietto: "Scusatemi, soffro troppo".

L'uxoricidio risale alla notte tra il 5 e il 6 febbraio dello scorso anno, in un appartamento a Germanedo di Lecco. L'anziano strangolò la moglie, da tempo gravemente ammalata e impossibilitata a muoversi, poi chiamò il figlio.

L'uomo venne giudicato capace di intendere e di volere, e condannato a dieci anni da scontare presso la comunità educativa. Il figlio e le nipoti gli sono sempre stati accanto.



