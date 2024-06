'Pa Ok', contest Formez per enti più vicini a imprese e persone

Un contest per stimolare le pubbliche amministrazioni a migliorare l'efficacia dei loro servizi e a rafforzare le loro azioni in sette aree differenti, come l'efficientamento energetico, la sostenibilità, la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa.

È stata presentata oggi, al Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia a Milano, l'iniziativa 'Pa OK! Insieme per creare valore pubblico' voluta dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuata da Formez con il contributo scientifico della SDA Bocconi School of Management per avvicinare sempre di più la macchina amministrativa alle persone ma anche al mondo economico-produttivo.

"Questo contest non è un premio fine a se stesso - ha spiegato il presidente di Formez Giovanni Anastasi - ma ha lo scopo di rendere le migliori pratiche amministrative uno standard modellizzato e replicabile. Vogliamo promuovere l'orgoglio delle pubbliche amministrazioni tramite proposte innovative, per capitalizzare il valore pubblico e renderlo patrimonio di tutti".

"Attraverso questo progetto vogliamo stimolare le pubbliche amministrazioni a migliorare la qualità dei servizi offerti, coinvolgendo cittadini e imprese - ha affermato l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi - la mission di 'Pa ok!' è di creare un circolo virtuoso di buone pratiche, capitalizzando le esperienze di successo e promuovendo la cultura del risultato all'interno delle pubbliche amministrazioni. Siamo convinti che questo contest possa portare innovazione e valore pubblico tangibile per tutti".



