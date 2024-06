Maturità: al via le prove per quasi 77mila studenti in Lombardia

Sono 76.960 gli studenti lombardi che da questa mattina alle 8.30 stanno affrontando la prima prova dell'esame di maturità, ovvero il tema, quasi mille in più dello scorso anno.

A Milano in particolare sono 24.800 i giovani che hanno scelto tra le sette tracce proposte per l'esame di Stato, e che questa mattina hanno varcato la soglia della loro scuola. In tutta la Regione sono sei gli studenti anticipatari che hanno avuto accesso alle prove per merito, due a Milano, mentre da esterni si sono iscritti in 1.029.

Le commissioni nominate dall'ufficio scolastico Regionale sono 1.803 per le scuole statali e 266 per quelle private, non senza qualche difficoltà a causa di numerose defezioni che hanno comportato una corsa alle sostituzioni, come già accaduto negli anni scorsi.

Simbolo dell'inizio degli esami di maturità è la canzone "Notte prima degli esami", di Antonello Venditti, che come ogni anno gli studenti del Parini di Milano hanno intonato ieri sera davanti alla loro scuola.



