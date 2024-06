Le piante fitodepuratrici star di Orticolario 2024

Celebrerà l'importanza della terra, ricordando l'urgenza di non darla per scontata, la prossima edizione di Orticolario, in programma da giovedì 3 a domenica 6 ottobre a Villa Erba, sul lago di Como, di cui saranno protagoniste le piante fitodepuratrici: sentinelle che non solo intercettano l'inquinante, ma lo contrastano con i mezzi a disposizione.

Sono oltre 400 - è stato spiegato stamattina alla presentazione della rassegna - le specie adatte alla fitodepurazione di acque e suoli. Tra queste, ce ne sono alcune molto comuni come il cavolo, la rapa, il girasole, il mais, le felci, i pioppi, i salici, la canapa, gli Iris e la Canna indica.

Se ne parlerà attraverso le proposte dei 250 espositori, i progetti e le installazioni, i laboratoriper bambini e ragazzi, e un multiforme programma eventi che coinvolge esperti del settore, paesaggisti, agronomi.

A Orticolario il giardino non è visto come un prolungamento della casa, né un supplemento stagionale, ma un ambiente integrato nella propria dimora da vivere tutto l'anno. Questa edizione racconta questo modo di concepire il giardino invitando, come ospite d'onore, Michele De Lucchi, architetto, designer e fondatore di AMDL CIRCLE, di cui la natura è silenziosa musa. A Orticolario, oltre a essere insignito del premio "Per un Giardinaggio Evoluto" 2024, De Lucchi metterà in atto la sua creatività con oggetti da lui disegnati, alcuni presentati in anteprima assoluta.



