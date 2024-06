Inaugurato il nuovo Freccialounge della Centrale di Milano

E' stato inaugurato oggi, 19 giugno, il nuovo Freccialounge della stazione Centrale di Milano, spazio riservato ai possessori di carta oro e platino di Trenitalia ma anche chi acquista il singolo accesso viaggiando a bordo di Frecciarossa con 445 metri quadrati di spazio per sala d'attesa, caffetteria, due sale riunioni e un'area giardino, tutto con wi-fi.

Inaugurato alla presenza dell'ad e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi, il nuovo spazio, al piano binari, ha novanta posti a sedere a cui si aggiungono tre panche storiche e tavolini nell'area caffetteria dove si possono ricaricare computer e smart phone.

All'esterno del Freccialounge, sono stati presentati a Milano anche i FRECCIAPoint, postazioni dove i viaggiatori potranno rivolgersi per la gestione di cambi biglietto, informazioni e richiesta di servizi. A disposizione della clientela, oltre a un addetto all'assistenza dotato di tablet Lim, vi saranno display integrati nelle fiancate laterali e un ledwall a scorrimento di ultima generazione, con informazioni in tempo reale sull'andamento della circolazione ferroviaria.

Dal primo luglio, inoltre, si potrà navigare sul nuovo FRECCIAPlay per guardarecinema, sport, contenuti turistici, news e consultare la sezione dell'edicola con quotidiani, riviste e l'edizione digitale del magazine "La Freccia", mentre partirà nel prossimo semestre il restyling delle biglietterie della centrale e delle sale dell'alta velocità



