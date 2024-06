A Milano lo sport alla Darsena con eventi fino a ottobre

Lo sport sbarca in Darsena a Milano. Per tutta l'estate, fino a ottobre, l'area tra Navigli, piazza XXIV maggio e il porto cittadino ospiterà 'Darsena Sport', il palinsesto di appuntamenti gratuiti, dedicati all'attività sportiva e al benessere fisico, promosso dal Comune di Milano.Il programma, realizzato da Max Up, società del gruppo Us Up & Below The Line, si compone di sessioni di allenamento, mostre, esposizioni, installazioni, laboratori e rassegne cinematografiche. Dal 26 giugno al 21 settembre, ogni mercoledì (7:30-8:30) e ogni sabato (9-10), in riva alla Darsena, Baliyoga.it organizzerà in totale 26 classi di yoga gratuite, previa registrazione. In occasione dell'equinozio d'autunno, il 21 settembre, l'appuntamento si sposterà in piazza XXIV maggio, per permettere a quante più persone possibile di partecipare al rito dei 108 saluti al sole. Il 29 e il 30 giugno saranno due giornate dedicate al kendo, in occasione dei Mondiali che si svolgeranno al forum di Assago dal 4 al 7 luglio.

Luglio accenderà i Navigli, grazie all'iniziativa "Ponti di luce": il ponte del naviglio Pavese (all'altezza di via Gola), il ponte di pietra e il ponte di ferro del Naviglio Grande saranno illuminati grazie a un sistema a basso consumo composto da 20mila microled RGB. Dal 6 luglio, spazio alle attività dei più piccoli e delle famiglie, con eventi a loro dedicati, per tre fine settimana. Il 6 e 7 luglio, in piazza XXIV maggio si terrà invece il primo gran premio di auto a pedali. Per il mese di agosto, Darsena Sport propone una rassegna cinematografica gratuita all'aperto, per circa 150 persone. Sul ledwall allestito in piazza XXIV maggio saranno trasmessi 15 film a tema sportivo. Il 14 e 15 settembre, primo weekend di riapertura delle scuole, la piazza accoglierà una vera e propria festa dello sport di base con circa 50 associazioni sportive.

"'Darsena Sport' punta a "mettere a frutto il potenziale positivo di aggregazione e socialità che lo sport esprime in tutte le sue manifestazioni - ha commentato l'assessora allo Sport del Comune Martina Riva -, per coinvolgere in iniziative di qualità giovani, famiglie, turisti e tutti i cittadini che nel tempo libero frequentano le vie e le piazze della 'movida', in zona Navigli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA