Un podcast racconta i 'ragazzi cattivi' della comunità Kayros

E' arrivato alla ultima e sesta puntata 'Quei cattivi ragazzi' podcast della giornalista Gabriella Simoni, inviata di guerra del Tg5. che racconta le storie dei ragazzi che vivono nella comunità Kayros di Vimodrone, nel Milanese, fondata dal cappellano del carcere minorile Beccaria don Claudio Burgio.

"Qui ci sono persone che al Beccaria le hanno prese e portano con sé traumi, di una violenza istituita a norma, questa comunità - ha spiegato - è nata come risposta alternativa al carcere, con cancelli aperti, per dire ai ragazzi che qui hanno possibilità di decidere, anche dopo che sono scappati da altre comunità: qui c'è la scelta che il ragazzo deve saper cogliere".

'Non esistono ragazzi cattivi' è scritto all'ingresso della comunità (e pure sull'Instagram di don Claudio). "Questo è un microcosmo - ha spiegato Simoni alla presentazione dell'ultima puntata - che racconta tutto ciò di cui abbiamo paura: essere qui è un modo per abbattere muri e barricate, che durante la mia vita e il mio lavoro ho visto abbastanza. Il podcast offre lentezza e ascolto, ero stufa di un mondo che va veloce, avevo voglia di far ascoltare le storie dei ragazzi, di loro che hanno più paura di noi".

"Non fanno parte di un mondo sbagliato, potevo esserci anch'io tra loro, siamo tutti insieme, anche dopo tante possibilità, ci si può rialzare, grazie alle persone che ti danno non due, ma tante possibilità" ha aggiunto.

Il podcast "ha tempo di raccontare vite, di farci emozionare e di capirle dentro" ha sottolineato Mario Calabresi, di Chora Media, che ha prodotto il podcast Le vite sono quelle di Bryan e Andrew, grandi amici che la notte di Natale del 2022 si trovano a dover decidere se evadere o meno dal Beccaria: Bryan scappa mentre Andrew resta. Ora sono entrambi in comunità come pure Lamin che dalla Costa d'Avorio attraversa l'Africa e arriva dalla Libia in barcone in Italia dove vive nel sottobosco della stazione Centrale. Da lì viene anche Bilal, che sui giornali è finito per una serie lunghissima di rapine quando aveva circa 12 anni. E ancora Giulia, Daniele e Giuliana che "usciti dall'inferno" sono diventati educatori.





