Sala insiste, intitolare Linate a Berlusconi? No, c'è una regola

Il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha scritto ad Enac, l'Ente nazionale aviazione civile, per chiedere che l'aeroporto milanese di Linate venga dedicato a Silvio Berlusconi, come già proposto all'indomani della sua morte.

"Io difendo senz'altro la regola dei dieci anni - ha ribadito ancora una volta il sindaco Giuseppe Sala interpellato sul tema, dopo che la scorsa settimana il Consiglio comunale ha bocciato la mozione di Forza Italia che proponeva di intitolare un luogo pubblico all'ex premier - Per qualcuno, e non mi riferisco a Salvini ma in generale, le regole sono fatte per essere bypassate, per me le regole sono fatte per essere rispettate".





