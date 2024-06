Morì per il cedimento di un ponte a Milano, udienza a settembre

E' stata aggiornata al prossimo 30 settembre l'udienza preliminare, davanti al gup Alberto Carboni, a carico di quattro persone, tra dipendenti, tecnici e funzionari del Comune di Milano accusati di omicidio colposo per la morte di Andrea Elifani, 40 anni, avvenuta la sera del 2 aprile 2021 dopo un volo di circa tre metri per il cedimento di una balaustra, in cattivo stato di manutenzione, dello storico ponte di ferro sul Naviglio della Martesana, conosciuto anche come 'El pont de pan fiss'.

Oggi, infatti, la pm Isabella Samek Lodovici, titolare delle indagini coordinate anche dall'aggiunta Tiziana Siciliano e dalla pm Maura Ripamonti, ha disposto alcune modifiche al capo di imputazione, in particolare su due imputati, contestando, in un caso, un sopralluogo in più che era già stato effettuato su quel ponte e cambiando, poi, la data per un altro sopralluogo. I pm prenderanno la parola a settembre per ribadire la richiesta di processo.

La passerella in zona Martesana era stata ispezionata varie volte, tra il 2018 e il 2020, senza che "l'evidente fenomeno corrosivo in svariati punti della struttura", come scritto dagli inquirenti, fosse stato "percepito e correttamente valorizzato come degno di intervento". Sono imputati due dipendenti dell'Unità ponti e il responsabile e un funzionario dell'Area tecnica infrastrutture. Dall'inchiesta era venuta a galla una "paralisi della manutenzione" non solo di quella balaustra, ma anche di circa cinquecento tra ponti e sottopassi di competenza comunali.



