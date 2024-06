L'Oriente incontra l'Occidente allo show di KB Hong

Sfila nella Sala Reale della stazione centrale di Milano la collezione per la prossima p/e del brand cinese KB Hong, che riprende i codici eleganti tradizionali del costume orientale e li rivisita in look dal gusto occidentale.

Così gli iconici revers asimmetrici, con particolari sovrapposizioni e inusuali costruzioni, diventano le nuove giacche sovrapposte che richiamano lo stile orientale, da abbinare a pantaloni ampi, talvolta vere e proprie gonne con pannelli ispirate ad antichi costumi dei guerrieri imperiali della dinastia Han fu. L'eleganza orientale si fonde a quella occidentale con naturalezza anche nei capispalla, che hanno bordi impunturati come cinture, volumi over size e vestibilità confortevoli. La lana, la seta ma anche il cotone battuto o le fibre tecniche mischiate a quelle naturali donano lucentezza ai capi, esaltati da grafiche o combinazioni inusuali: il blazer presenta la schiena di una camicia, la camicia stessa è stampata all over con un grande disegno floreale piazzato, gli jacquard floreali sfumano come tele astratte.



