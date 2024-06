Iniziati i lavori per nuovo studentato della Statale di Milano

Sono cominciati i lavori per il nuovo studentato dell'Università degli Studi di Milano che nascerà in via Muzio Attendolo Sforza 8. La progettazione è a firma di Progetto Cmr. Prevista la riqualificazione dell'edificio già esistente per la realizzazione di uno studentato che, oltre a più di 200 posti letto in camere doppie e singole, possa ospitare al suo interno funzioni e servizi diversificati. L'intervento, che insiste su una superficie lorda di circa 8.500 mq, svilupperà un edificio unico articolato in due volumi.

La collocazione delle camere è prevista dal primo al quinto piano, con cucine presenti a tutti i piani, mentre il piano terra è stato pensato per ospitare aule studio, emeroteche, sale di musica, caffetteria e uffici.

Il concept include l'installazione di pannelli fotovoltaici in copertura, in un numero maggiore rispetto ai criteri minimi di legge, per contribuire al risparmio energetico e al miglioramento della classe energetica.

"L'Università Statale di Milano ha beneficiato di un cofinanziamento ministeriale di oltre 13 milioni per gli interventi di ristrutturazione della residenza - ricorda lMarina Brambilla, Prorettrice ai Servizi per la Didattica e agli Studenti della Statale -. L'intervento, che si concluderà a inizio 2026, porterà alla realizzazione di 208 nuovi posti letto, che andranno ad aggiungersi ai 1.193 già disponibili e ai 1.100 che verranno realizzati a Mind. Il totale dei posti letto che la Statale di Milano metterà a disposizione degli studenti sarà quindi di 2.500 entro l'anno accademico 2025-2026".

Secondo il Ceo di Progetto Cmr Massimo Roj, l'intervento "rappresenta un segno concreto della volontà di cambiare rotta e di progettare mettendo al centro la persona e le sue necessità".





