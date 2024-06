Ilaria Salis festeggia da libera i 40 anni, 'sarò all'altezza'

Festeggia oggi i suoi 40 anni da cittadina libera Ilaria Salis e presto inizierà a prepararsi "con serietà e determinazione" per svolgere al meglio il suo nuovo ruolo al Parlamento europeo.

Rientrata sabato a Monza dopo 16 mesi da detenuta in Ungheria, l'eurodeputata di Avs ha intenzione di prendersi una settimana di riposo prima di iniziare "questa nuova avventura", come lei stessa l'ha definita in un post pubblicato ieri sera sui social.

"Sarò all'altezza della grande fiducia che mi avete dato", ha scritto rivolgendosi ai suoi 176mila elettori.



