Sciopero dei treni, in Lombardia ritardi e cancellazioni

In Lombardia sono molti i treni cancellati su tutte le direttrici per via dello sciopero del personale di Trenitalia e di Trenord indetto da Uiltrasporti e Orsa. Essendo una giornata festiva non sono previste fasce di garanzia.

Sono diversi i treni in viaggio ma con ritardi significativi che possono arrivare anche fino ai 60 minuti. Trenord raccomanda a tutti i viaggiatori di consultare l'app prima di acquistare un biglietto o di mettersi in viaggio.

Lo sciopero, iniziato alle 3 della notte scorsa, continuerà fino alle 2 del mattino di domani, lunedì 17 giugno. Secondo una prima stima, per quanto riguarda Trenord, in Lombardia fino ad ora ha circolato soltanto il 20% dei treni totali previsti.



