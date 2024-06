Non si fermano all'alt e speronano auto CC, due militari feriti

Non si sono fermati all'alt dei carabinieri e si sono dati alla fuga innescando un breve inseguimento durante il quale hanno speronato lateralmente l'autoradio ed altri veicoli in sosta, uno dei quali ha colpito di striscio ad una gamba un agente della polizia locale facendolo cadere al suolo, ma senza provocargli gravi lesioni.

Due italiani di 18 e 19 anni, entrambi incensurati, sono stati arrestati ieri sera a Milano dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Due carabinieri, che erano in macchina durante l'inseguimento, hanno riportato lesioni, refertate all'ospedale Fatebenefratelli e giudicate guaribili in 5 e 10 giorni.

L'auto viaggiava ad alta velocità e con a bordo 4 persone quando non si è fermata allo stop dei carabinieri in via San Giusto. La fuga è poi terminata in via Novara dove i ragazzi, bloccati dalle macchine incolonnate nel traffico, hanno nuovamente tamponato il veicolo di servizio che arrivava da dietro, innestando la retromarcia per cercare di divincolarsi.

I due arrestati, inoltre, per sottrarsi al controllo, hanno ingaggiato una colluttazione con i militari prima di essere immobilizzati.

Il 18enne, che era alla guida del veicolo, è risultato essere senza patente perché mai conseguita mentre un altro passeggero, minorenne ed estraneo ai fatti, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish e segnalato alla Prefettura.

I due arrestati sono stati fatti visitare sempre al Fatebenefratelli, entrambi con 2 giorni di prognosi per lievi escoriazioni riportate durante la colluttazione e successivamente trattenuti in attesa di essere giudicati per direttissima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA