Nameless da record, 90mila spettatori in tre giorni

Il meteo variabile e i rovesci del weekend non hanno fermato il Nameless, il festival della musica che si è svolto tra Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, in provincia di Lecco.

La tre giorni, spiegano gli organizzatori, ha visto complessivamente circa 90mila spettatori ascoltare gli oltre 100 artisti che si sono alternati giorno e notte sui vari stage, tra cui Annalisa, la vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo Angelina Mango, Tony Effe e il dj Benny Benassi.

Musica ma non solo. Sul palco del Red Bull Unforeseen, ad esempio, si è esibito lo spagnolo Viki Gomez, tre volte campione mondiale di Bmx Flatland e oltre 100mila follower sulle proprie piattaforme social, con una performance ricca di energia e adrenalina.

La prossima edizione del Nameless è in programma dal 31 maggio al 2 giugno 2025.



