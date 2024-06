Fedez sparito dai social, smentito il nuovo ricovero

Nessuna traccia sui social network di Fedez, che non condivide nulla da qualche giorno. Il suo ultimo post su Instagram è del 31 maggio. Il cantante non ha partecipato nemmeno al TIM Summer Hits 2024 di Roma, dove era stato inserito nella scaletta del 13 giugno.

Sui social è subito circolata l'ipotesi di un nuovo ricovero al San Raffaele di Milano, notizia che però non trova al momento nessuna conferma. Lo scorso venerdì, durante la trasmissione 'Pomeriggio 5', si era parlato di un lieve malore per Fedez. Ma lo stesso inviato del programma aveva smentito l'ipotesi di un ricovero al San Raffaele, dove in passato Fedez è stato operato per un tumore al pancreas.



