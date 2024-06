Euro 24: Marotta 'Italia patrimonio che deve unire tutti i club'

A Casa Azzurri, per un evento organizzato dalla Figc con il presidente Gravina e il capo delegazione Buffon e l'ambasciata italiana era presente anche Beppe Marotta. Il presidente dell'Inter, entusiasta della prova dei suoi (2-1 all'Albania con gol dei nerazzurri Bastoni e Barella), ha parlato del centrocampista nerazzurro: "Ha visione, appoggio, lancio. Oggi come oggi è molto valido dal punto di vista agonistico. Tecnica di base forte. È un giocatore che ha l'umiltà del gregario ma ha anche del talento, moderno e completo. Penso possa giocare anche nel ruolo di Calhanoglu.

L'Italia è un patrimonio che deve unire tutti i club. La presenza di un zoccolo duro intersita la rende un'Inter...nazionale. Orgoglio per il lavoro fatto da tutta la società. A Barella e Bastoni ho fatto i complimenti".



