Della Valle, 'bene l'IA ma insieme all'intelligenza artigianale'

"Ci sarà uno stravolgimento con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma non dobbiamo trascurare l'intelligenza artigianale, con al centro l'essere umano": è la riflessione fatta da Diego Della Valle alla presentazione della nuova collezione Tod's per la prossima estate al Pac di Milano. "Se lo sviluppo dell'intelligenza artificiale guarda al mondo - riflette il patron di Tod's - si può unire a quella artigianale, pensando allo sviluppo economico e sociale.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale va misurato bene, mentre quella artigianale la conosciamo da secoli e funziona: dobbiamo porre attenzione a uno sviluppo che abbia al centro l'uomo". In questo momento storico poi emerge un"ulteriore consapevolezza da imprenditore: "la convinzione di fare le cose giuste, perché quando parliamo di made in italy sappiamo che nessuno lo può fare come noi". È vero che "c'è crisi nel mondo, ma - ricorda Della Valle - c'è già stata e passerà come sono passate le altre, l'importante è che il futuro porti una vita migliore per tutti". Di intelligenza artigianale parla anche la collezione per la prossima estate, a partire dalla presentazione, quasi una performance artistica al Pac di Milano, con i maestri artigiani dell'azienda impegnati a realizzare a mano, dal vivo, scarpe e accessori. La collezione disegnata da Matteo Tamburini è "un esercizio sull'essenza del brand, un'idea di riduzione per un guardaroba contemporaneo che - spiega lo stilista pesarese - mischia modernità e tradizione senza riferimenti particolari.

Un'essenzialità atemporale dell'approccio soft come la celebre scarpa gommino".

Così il nuovo abito destrutturato e' in lino irlandese, i giubbini in lino waterproof o in nappe ultra leggere, le maglie serafino in cotone sono ispirate all'intimo e si alternano ai twinset di cotone per "un'eleganza - conclude il direttore creativo di Tods - fresca e rilassata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA