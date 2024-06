Milano-Cortina: Fontana, Chiaravalle sia riferimento spirituale

Pensare all'Abbazia di Chiaravalle, poco fuori Milano, come riferimento spirituale del Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026. La proposta lanciata dal presidente della Fondazione Grana Padano Giuseppe Saetta trova "pienamente d'accordo" il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che questa mattina ha visitato il monastero e le strutture circostanti.

"Meta di attrattività turistica, raccordo tra la città e la periferia - ha sottolineato Fontana - Chiaravalle, è un microcosmo di valori condivisi in linea con lo spirito delle prossime olimpiadi invernali. Voglio evidenziare con orgoglio che i produttori di Grana Padano hanno qui a Chiaravalle un luogo simbolo in cui è custodita una tradizione millenaria".

Nel 1135, infatti, i monaci cistercensi dell'abbazia di Chiaravalle si impegnano nella bonifica delle terre cogliendo una grande opportunità per favorire l'espandersi dell'agricoltura e degli allevamenti e aumentare così la produzione di buon cibo. Ne deriva una grande disponibilità di latte, di molto superiore al fabbisogno della comunità religiosa e della popolazione dei dintorni. Per non sprecarlo, studiano un modo per riuscire a conservarlo nel tempo e, dopo alcuni esperimenti, matura l'idea di cuocere a lungo il latte, aggiungervi il caglio e sottoporlo in seguito a salatura. Nasce così un formaggio a pasta dura, che acquista tanto più sapore quanto più stagiona, e consente di mantenere inalterati i principi nutritivi della sua preziosa materia prima, il latte.

Alla visita all'Abbazia hanno partecipato anche l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, la comunità monastica rappresentata da Padre Stefano Zanolini e i vertici del Consorzio per la tutela del formaggio DOP, Renato Zaghini, presidente, e Stefano Berni direttore generale.

"L'Abbazia di Chiaravalle - ha chiosato Caruso - è un sito culturale, religioso, storico e artistico di rilevanza nazionale e internazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA