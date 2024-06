Elios Milano debutta a Pitti con la sua moda 'zodiacale'

Elios Milano ha debuttato a Pitti tra le sei start-up italiane più rappresentative della moda nel mondo. L'azienda milanese è infatti entrata nella vetrina organizzata dall'Ice, Italian Trade Agency, Ministero degli Affari Esteri e Italian Start Up grazie alla sua collezione di accessori e abbigliamento ispirata allo Zodiaco.

Consapevoli del fatto che l'astrologia fa parte da millenni della cultura delle civiltà umane e grazie ai suoi simboli continua ad affascinare e incuriosire milioni di persone in tutto il mondo, Matteo Alessi e Leonardo Gatto nel luglio 2023 hanno lanciato il loro progetto puntando tutto sullo zodiaco e i 12 segni, chiave per accedere a una clientela globale alla ricerca di originalità e cultura.

Per il suo debutto al Pitti, l'azienda ha presentato la sua collezione di accessori zodiacali, dalle cravatte ai foulard, dalle pashmine alle calze fino alle t-shirt, tutte creazioni artigianali 100% Made in Italy che utilizzano materia prima come la seta lavorata a Como, il cashmere tessuto a Biella e il cotone egiziano cucito alle porte di Milano.

Tutto contraddistinto da ricami in filo dorato che rappresentano il glifo del Segno zodiacale. Nel packaging, una piccola pergamena con la descrizione del Segno scelto.

Presente in Rinascente e nelle migliori boutique italiane, grazie al debutto dell'e-commerce nel settembre 2023 i prodotti Elios hanno raggiunto anche Usa, Emirati, Uk e Francia.



