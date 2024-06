Al via il Nameless Festival, in 100mila per 100 artisti

Dall'elettronica al rap, dal pop alla latin music, oltre 100 nomi del panorama musicale italiano e internazionale si esibiranno da domani al 16 giugno sui cinque palchi del Nameless Festival, nel Lecchese.

"Già lo scorso anno il Festival musicale Nameless ha dimostrato di essere un formidabile strumento di promozione turistica locale, che ha permesso ad Annone Brianza di essere inserito all'interno della Top10 delle mete di tendenza per gli italiani in vacanza stilata da Airbnb - sottolinea Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, commentando l'iniziativa, che ha ricevuto il contributo con il bando Grandi Eventi - Un vero successo, agevolato dagli operatori del territorio, e in perfetta sinergia con la strategia regionale volta a promuovere l'attrattività di quelle destinazioni "minori", valorizzando ogni angolo di Lombardia. Anche quest'anno gli oltre 100 artisti coinvolti nel Festival e le circa 100.000 presenze attese prospettano un altro ottimo risultato, un punto a favore delle performance complessive del Lecchese, territorio in grande crescita".

Il palco principale del Festival domani ospiterà i Justice, Boys Noize, Alesso, Benny Benassi, Il Pagante, EDMMARO e Albert Marzinotto. Attesi sul Live Stage by Garnier Fructis, dove la musica pop e rap sono protagoniste, saranno Angelina Mango, Il Tre, CLARA, AVA, Slings, Vale Pain, Silent Bob & Sick Budd, Sally Cruz, Still Charles, Rocket Pengwin e SONOFILI.

Sabato 15 giugno sarà invece il turno, tra gli altri, di Steve Angello, Chase & Status, Kenya Grace, Kungs, Eiffel 65, Pino D'Angiò, Rudeejay e Albert Marzinotto, Tony Boy, Boro, Diss Gacha, Bello Figo, Nello Taver, TY1, FUCKYOURCLIQUE, Random e Naive. A conclusione del Festival, domenica 16 giugno, le performance di Hardwell, Dj Snake, Bizzarap, Annalisa, Merk & Kremont, PARISI, Damianito e Albert Marzinotto, Tony Effe, Kid Yugi, Nerissima Serpe + Papa V, Yung Snapp.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA