Un 'gala' per promuovere i legami con America Latina e Caraibi

Un cocktail di gala per promuovere l'interazione imprenditoriale tra l'Italia e i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi. L'evento diplomatico e istituzionale promosso dai consolati del Gruppo Consolare dell'America Latina e dei Caraibi nel Nord Italia si è tenuto a Milano.

Una cerimonia aperta dalla banda della Polizia Locale alla presenza, tra gli altri, del vicepresidente del Gruppo Consolare Lorenzo e console generale onorario della Repubblica del Nicaragua a Milano Francesco Alderisio e della console onoraria di Panama a Milano, Claudia Buccellati.

"Questo evento non è solo un momento per celebrare e riconoscere i meriti individuali, ma anche un'opportunità per rafforzare i legami di amicizia e collaborazione tra i nostri paesi" ha affermato Arlene Peña del Orbe, console generale della Repubblica Dominicana, in un videomessaggio inviato dal suo Paese d'origine.

Particolare rilevanza è stata data proprio alla partecipazione della Repubblica Dominicana, con Peña che ha sottolineato l'importanza di promuovere i prodotti del Paese e la collaborazione internazionale.

Presenti all'evento anche diverse istituzioni civili, militari e diplomatiche, come il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, l'ex questore di Milano, ora commissario del Governo a Trento, Giuseppe Petronzi, l'attuale questore Bruno Megale, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il procuratore generale di Milano Francesca Nanni, il procuratore Marcello Viola e Veronica Crego Porley, decano del Corpo Consolare e console generale dell'Uruguay a Milano.

Il Gruppo Consolare dell'America Latina e dei Caraibi nel Nord Italia, fondato nel 2016, è composto da consoli provenienti da diverse nazioni, tra cui Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana e Uruguay.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA