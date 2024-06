Porta a Porta, Mixer e l'Album, la Rai ricorda Berlusconi

Due speciali su Rai 1 in seconda serata e al mattino su RaiNews e poi approfondimenti e servizi dedicati. Così la Rai dedica a Silvio Berlusconi una parte della programmazione di mercoledì 12 giugno, a un anno dalla sua scomparsa.

Sarà la trasmissione "Agorà" (in onda alle 8) su Rai 3 a dedicare il primo approfondimento; dalle 9, invece, se ne occuperà Rai 1 con "Unomattina Estate". "Filo Diretto- Ricordando Silvio" è il titolo dello speciale di Rainews24 condotto da Roberto Vicaretti in onda alle 10 con ospiti in studio e collegamenti, oltre a contributi filmati per ricordare la figura di Silvio Berlusconi e il suo impatto sulla politica italiana. Puntata dedicata al Cavaliere anche per "Il cavallo e la torre", in onda alle 20.40 su Rai 3, mentre in seconda serata su Rai 1 lo "Speciale Porta a Porta" di Bruno Vespa ripercorrerà la carriera del fondatore di Forza Italia.

Le testate nazionali e il giornale radio garantiranno servizi nelle edizioni principali: in particolare, per Rai Radio sono previsti approfondimenti nelle trasmissioni "Radio anch'io" (alle 7.31) e "Il Pomeriggio di Radio 1" (alle 16.05).

"Album Berlusconi" è il titolo della sezione dedicata al leader di Forza Italia su RaiPlay: un'antologia di materiali delle Teche Rai che ripercorre i passaggi più importanti della sua vita pubblica, dagli inizi come costruttore nella Milano degli anni '70 alla stagione della tv commerciale negli anni '80, passando per l'avventura del Milan, fino all'ingresso sulla scena politica del Paese.

La piattaforma di "RaiPlay Sound" proporrà l'antologia "Protagonisti della politica - Silvio Berlusconi" con interviste e una selezione di audio da vari programmi, tra cui i ritratti dedicati all'ex presidente del Consiglio da Giovanni Minoli ne "Il mix delle 23" e i ricordi di Berlusconi da parte di personaggi dello sport, dello spettacolo, dell'informazione, tra i quali Arrigo Sacchi, Carlo Freccero, Cristina Parodi, Bruno Vespa. Giovedì 13 giugno alle 23.15 su Rai 3, infine, la nuova stagione di "Mixer. Vent'anni di televisione", ripropone lo storico "Faccia a faccia" di Giovanni Minoli con Silvio Berlusconi che nel 1994 scelse proprio il magazine d'informazione di Minoli per la sua prima intervista in Rai.





