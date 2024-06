L'Interno del Pantheon di Gian Paolo Panini al Poldi Pezzoli

La collezione del Museo Poldi Pezzoli oggi si arricchisce di un nuovo capolavoro: il dipinto Interno del Pantheon (1743) di Gian Paolo Panini è stato donato da Giovanna Zanuso, presidente della Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti e andrà ad accrescere la collezione settecentesca della casa museo. L'opera donata, un olio su tela di grandi dimensioni (135,6 x 97,2 cm), firmato e datato "Roma, 1743", rappresenta, con dovizia di particolati, l'interno del Pantheon che ai tempi di Panini, come ai nostri, era una delle grandi attrazioni turistiche di Roma.

"Il Museo festeggia con entusiasmo il dono di Giovanna Zanuso - dichiara Alessandra Quarto, direttore del Museo - generosa mecenate da sempre vicina alle istituzioni culturali accogliendo nella collezione del '700 un'opera di grandissima qualità e straordinaria bellezza".

Panini è famoso soprattutto per i suoi dipinti profani, eseguiti dopo il trasferimento a Roma: nato il 17 giugno 1691 a Piacenza, arrivò ben presto a Roma (nel 1711), dove dipinse capricci e pezzi architettonici in uno stile vigoroso anche se un po' eccentrico, e già nel 1719, quando fu ammesso all'Accademia di San Luca e ai virtuosi al Pantheon, era un astro nascente del mondo artistico romano. Tele monumentali con celebrazioni di feste, vedute di rovine e interni delle pinacoteche dei più importanti collezionisti dell'epoca erano i suoi soggetti più famosi e apprezzati.

"Sono felice di poter donare quest'opera al Museo Poldi Pezzoli, a cui sono legata da un rapporto decennale - dichiara Giovanna Zanuso, presidente della Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus - Sono molto affezionata a "Interno del Pantheon" un dipinto che ha sempre accolto chiunque entrasse a casa mia e credo che oggi la casa del Poldi Pezzoli sia lo scrigno migliore per accoglierlo e valorizzarlo nella sua straordinaria collezione."



