Dal Milano Pride il messaggio 'Cessate il fuoco a Gaza'

'Liberə di Essere' é il motto che accompagna la 23esima edizione di Milano Pride, il mese di eventi dedicati alla comunità Lgbtqia+ che si concluderà il 29 giugno con il tradizionale corteo, che si snoderà dalla stazione Centrale fino all'Arco della Pace.

L'evento a cui sono attese secondo gli organizzatori oltre 300mila persone, promosso da Cig Arcigay Milano in collaborazione con il Coordinamento Arcobaleno, lancia un messaggio a favore dei diritti a 360 gradi, anche per i civili ucraini da oltre due anni in guerra e per un cessate il fuoco immediato a Gaza. "Per questo chiediamo nel documento politico del Pride un cessate il fuoco immediato che faciliterebbe anche il rilascio degli ostaggi", spiega in conferenza stampa al Comune di Milano, Gianluca Trezzi di Checcoro. Al corteo potrebbe quindi aderire anche la comunità palestinese.



