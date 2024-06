Campo largo vince a Pavia, 'al lavoro con spirito condivisione'

Da oggi pomeriggio Michele Lissia è ufficialmente il nuovo sindaco di Pavia. A Palazzo Mezzabarba, sede del Comune, si è svolta la cerimonia di proclamazione ufficiale, con la consegna della fascia tricolore da parte del sindaco uscente, il leghista Mario Fabrizio Fracassi.

Lissia, esponente del Pd, sostenuto da un "campo largo" con 8 liste, dal M5S ad Azione, da Avs a Italia viva, ha ottenuto il 53,08 per cento dei consensi, distanziando di 8 punti Alessandro Cantoni, candidato del centrodestra. "Domani ci concederemo un giorno di riposo - ha spiegato il nuovo sindaco -: è necessario dopo mesi intensi e una cavalcata incredibile. Da giovedì però ci metteremo di nuovo al lavoro, con lo stesso spirito di condivisione che ha caratterizzato il lavoro svolto in campagna elettorale. Conto di presentare la giunta entro dieci giorni. Il primo consiglio comunale si terrà entro fine mese".

Riguardo ai propositi per i primi cento giorni di governo cittadino, Lissia ha spiegato che è sua intenzione "impostare l'attività da svolgere durante i cinque anni di consigliatura.

Per dicembre dovrà essere pronto il documento unico di programmazione. Abbiamo ricevuto un mandato dai cittadini: dovremo tradurlo in atti concreti per il bene di Pavia".



