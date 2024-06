Berlusconi, un anno dopo torna il faccia a faccia con Minoli

La qualità principale che un politico oggi dovrebbe avere? "Dare fiducia a tutti gli italiani... Si dà fiducia con le azioni, col comportamento, con le promesse mantenute, con le parole trasformate in fatti". È la risposta data da Silvio Berlusconi a Giovanni Minoli durante lo storico "Faccia a Faccia" risalente al 1994, periodo della discesa in politica del leader di Forza Italia, che sarà riproposto giovedì 13 giugno in seconda serata su Rai3, durante l'edizione speciale "Mixer - Vent'anni di televisione", in occasione del primo anniversario della morte del Cavaliere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA