Antonio Rezza e Flavia Mastrella premiati dalla Milanesiana

Antonio Rezza e Flavia Mastrella hanno ricevuto ieri sera al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano, nell'ambito de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, il Premio Omaggio al Maestro/La Milanesiana.

"Da quasi quarant'anni Antonio Rezza e Flavia Mastrella - si legge nelle motivazioni del premio - tolgono la pelle alle metafore e le metafore alla pelle. Da quando si sono incontrati, per la loro e la nostra gioia, questi due esploratori di ogni possibile spazio fisico e metafisico hanno scardinato, contaminato, rifondato, ripopolato tutto ciò che credevamo di sapere su noi stessi e sul mondo che abitiamo, in generale e in particolare. Da molto prima che esistessero il web, il digitale e ora l'Intelligenza Artificiale, questi due invasori spietati e clowneschi hanno inghiottito e ridisegnato ogni possibile mappa del mondo visibile e di quello invisibile, intrecciando le componenti più elementari dell'esistenza in una danza continua e inebriante. Che non ignora la Storia o la Cultura in cui siamo immersi, ma le traduce in un linguaggio segreto quanto evidente, elaborato stravolgendo le regole di un gioco che diventa davvero divertente perché giocato da loro".



