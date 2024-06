Sala, a Milano i partiti che mi sostengono hanno ottenuto il 55%

"A Milano i partiti che mi sostengono hanno ottenuto il 55%". Lo sottolinea il sindaco della città Giuseppe Sala sulla sua pagina Instagram dove commenta il risultato delle europee, con il Pd che rimane saldamente il primo partito, e AvS che a sorpresa è al terzo posto.

"Un'altra volta lascio parlare i rumorosi oppositori e i media schierati e rispondo con il lavoro quotidiano. E' la cosa migliore da fare", ha aggiunto.

"⁠Il centrosinistra in Italia non è, purtroppo, competitivo.

Tutti sottolineeranno la crisi del M5S, io ripeto quello che sto affermando da tempo: senza il centro non si vince", ha poi spiegato Sala che ha aggiunto: "Hanno vinto le destre. Hanno vinto in Europa, dove però non governeranno" e "si confermano in Italia". "Giorgia Meloni parla di una restaurazione del bipolarismo puro. Lei ha un centro, FI, che ha ottenuto un buon risultato, noi no", Per quanto riguarda ⁠Elly Schlein e il Pd "hanno ottenuto un ottimo risultato, in ottica italiana e europea: una formazione che regge, laddove si registra una generale crisi della proposta socialista democratica - conclude -. Vanno riconosciuti i meriti della segretaria e di una formazione che continua a essere un argine alle destre".

Infine sull'affluenza il sindaco di Milano ha parlato di "un dato mortificante per il nostro Paese: l'Italia raggiunge il minimo storico di votanti alle elezioni europee più importanti della storia". Lo spiega il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulle sue pagine social in un post dedicato al risultato delle elezioni europee.

"Ogni nazione in questa campagna elettorale ha ragionato per sé stessa e sui propri problemi, che sono stati sbattuti in faccia all'Europa, la quale è stata dipinta da conservatori e destre come un'organizzazione burocratica che non fa niente - aggiunge -. L'Italia, in particolare, senza una Ue forte non va da nessuna parte".



