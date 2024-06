Nel fine settimana 659 interventi dei carabinieri a Milano

Sono stati 659 gli interventi dei Carabinieri, che si occupano dei servizi di controllo del territorio, a Milano. E sono dieci le persone arrestate per rapina furto e spaccio, mentre altre 14 sono state fermate in provincia.

Due marocchini di 26 e 29 anni sono stati bloccati arrestati dal Nucleo Radiomobile poco dopo che avevano rapinato una donna facendola cadere a terra e strappandole borsa e cellulare I carabinieri sono intervenuti anche in via Carducci dove tre turisti sono stati aggrediti da un gruppo di nordafricani armati di bottiglie di vetro.

E questa notte le pattuglie dei Carabinieri del Comando Provinciale, unitamente a personale di rinforzo della CIO del 3º Rgt CC Lombardia, sono state impegnate in piazza Gae Aulenti dove un gruppo di giovani nordafricani ha aggredito, per cause in corso di accertamento, due connazionali e anche 2 guardie giurate intervenute per sedare la rissa, uno colpito con una cintura alla testa che gli ha causato una ferita e l'altro con una distorsione al ginocchio, per cui entrambi sono stati portati al Policlinico. mentre due ragazzi egiziani di diciassette anni sono stati portati al Fatebenefratelli con ferite al braccio. A questo si aggiungono i controlli straordinari sulla circolazione stradale eseguiti nella notte di sabato con vari posti di blocco, che hanno portato alla denuncia di quattro persone per guida in stato di ebbrezza,, tutti con valori superiore al 1.04 G/L.



