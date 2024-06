Lavori per la M4, da lunedì chiusure a Lorenteggio

Da lunedì sono previste alcune chiusure alla viabilità nella zona di Lorenteggio per i lavori di adeguamento stradale lungo l'ultima tratta della M4 (da San Babila a San Cristoforo) che aprirà in autunno, ad esempio con il posizionamento di castellane (rallentatori stradali).

Dal 10 giugno fino alla fine di agosto via Lorenteggio sarà chiuso nel tratto tra via Tito Vignoli e via Tolstoj in ingresso in città, mentre già ora in uscita è chiuso fra viale Misurata e via Tolstoj, dove il cantiere dovrebbe terminare a metà luglio.

Da inizio luglio, per circa un mese, sarà chiusa la corsia in uscita dalla città in piazza Frattini, per il rifacimento del manto stradale. Poi toccherà all'altro lato della piazza .

Una volta terminati i lavori in via Lorenteggio fra Vignoli e Tolstoj in ingresso in città, il cantiere passerà al tratto in uscita. Nella prima settimana di settembre, isarà riaperta completamente la circolazione di piazza Frattini e il tratto in entrata in città tra via Tito Vignoli e via Tolstoj, mentre il tratto tra Tolstoj e viale Misurata sarà riaperto per la fine del mese.



