In Lombardia affluenza al voto al 16,4%,sopra la media nazionale

Alla chiusura dei seggi sabato alle 23 in Lombardia ha votato il 16,43% degli elettori, una media superiore al 14,64% a livello nazionale.

In percentuale la provincia in cui si è votato di più è Lodi con il 18,18% seguita da Brescia con il 18,06%.

Più bassa l'affluenza a Milano che si è fermata al 16,17%, comunque superiore a quella di Sondrio (la provincia con l'affluenza minore) al 14,57%. I seggi hanno riaperto questa mattina e si potrà votare fino alle 23. Alle scorse elezioni europee del 2019 in Lombardia il 64,10% degli aventi diritto.





