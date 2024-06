Auto si ribalta in un incidente stradale a Milano, cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due auto, una delle quali si è ribaltata, e un motorino questa notte poco prima delle due in via Chiese, nella periferia Nord di Milano poco prima delle due.

I feriti più gravi sono un ragazzo di 20 anni con dolore alla schiena, e una ragazza della stessa età con traumi al volto, alla spalla e al torace, che sono stati portati all'ospedale San Gerardo di Monza. Un ragazzo di 19, che ha accusato un trauma a torace e spalla, e un 22enne con un trauma toracico sono stati portati per accertamenti all'ospedale Fatebenefratelli in codice verde. E sempre in codice verde è stata portata al San Raffaele una guardia giurata di 55 anni con traumi a torace e spalla. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale. La guardia giurata era armata quindi la polizia locale, che sta accertando la dinamica dell'incidente stradale, ha ritirato l'arma in attesa che la ditta di cui è dipendente venga a ritirarla.



